Рамзан Кадыров предложил провести бой Тухугова и Лобова в Грозном

СЕГОДНЯ 12:28 2018-10-25T12:28:54+03:00

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Рамзан Кадыров рассказал о том, что готов организовать бой между российскими бойцами смешанного стиля (ММА) Зубайрой Тухуговым и Артемом Лобовым в столице Чечни. Глава республики объявил об этом в своем аккаунте в Инстаграм.

- Если получится так, что будет принято отрицательное решение и поединок Зубайры Тухугова и Артёма Лобова станет невозможен в рамках UFC - добро пожаловать на любую площадку мировых единоборств. Мы организуем бой на самом высоком уровне и гарантируем достойный гонорар Артёму. Как вариант, предлагаю организовать бой под эгидой "Ахмата" в Грозном, написал политик.

Кадыров также отметил, что он с радостью поможет организовать поединок, но только в том случае, если "со стороны Артёма это был действительно мужской вызов, а не "пшик" на публику, как это стало модно в наше время".

Напомним, бой между Тухуговым и Лобов должен был пройти в Канаде 27 октября. Но из-за драки после поединка Макгрегора и Нурмагомедова, с Тухуговым был разорван контракт.