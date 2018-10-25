2018-10-25T13:08:52+03:00
Общество

«Гармония» вызвала интерес на крупнейшем форуме коммерческой недвижимости

Строительная группа «Третий Рим» представила Ставрополье на форуме «Аренда-2018»
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«Гармония» вызвала интерес на крупнейшем форуме коммерческой недвижимости«Гармония» вызвала интерес на крупнейшем форуме коммерческой недвижимости
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В Москве на базе Deworkacy Красный Октябрь завершился форум «Аренда-2018», считающийся одним из крупнейших событий в сфере коммерческой недвижимости России. Форум служит своего рода площадкой для обмена опытом и контактами между производителями товаров и услуг, представителями застройщиков и крупнейших торговых сетей. Ставропольский край представляла Строительная группа «Третий Рим», главным проектом которой является жилой район «Гармония» близ Ставрополя.

Жилой район «Гармония» в предместьях Ставрополя привлекает людей из разных регионов России, включая даже Крайний Север и приравненные к нему местности. Высокий уровень спроса на качественную недвижимость разных форматов от строительной готовности до «заходи и живи» значительно влияет на прирост населения «Гармонии». В связи с этим расширяются транспортные артерии, активно развивается социальная инфраструктура. Только в этом году будет завершено строительство двух детских садов, а в следующем - средней школы. Уже доступны для жителей и гостей «Гармонии» многопрофильная клиника, магазины федеральных сетей, спортивный комплекс для занятий дзюдо, самбо и художественной гимнастикой, детские комнаты и бассейн.

Рост числа жителей подразумевает появление и увеличение мест обслуживания населения, что является выгодным для инвесторов и покупателей коммерческой недвижимости.

Форум «Аренда-2018» посетили свыше более тысячи руководителей и ведущих сотрудников отраслевых компаний. Значительная часть из них проявила заинтересованность к жилому району «Гармония». Среди них были не только представители России, но и Казахстана, Беларуси, Армении и Азербайджана. Новые контакты и договоренности дают основания быть уверенным в успешной реализации новых проектов на территории жилого района «Гармония», среди которых: аквапарк, лечебные и образовательные учреждения, торговые центры и многое другое.

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