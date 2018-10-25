Пятигорский адвокат обманул клиентов на 2.2 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 14:05 2018-10-25T14:05:11+03:00

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На Ставрополье возбудили уголовное дело против адвоката из Пятигорска, который подозревается в мошенничестве. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе следственного управления СКР по СК, мужчина работал в конторе "Глазков и партнеры". В 2012 году обвиняемый узнал о споре между двумя мужчинами, которые через суд пытались разделить нежилые помещения в Пятигорске.

Адвокат убедил одного из участников спора в том, что за плату в размере трех миллионов рублей сможет поспособствовать решению суда в его пользу.

Клиент поверил адвокату и отдал ему более 2 миллионов 200 тысяч рублей, которые тот потратил на свои нужды.

Дело о мошенничестве уже передано в суд.