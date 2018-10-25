На Ставрополье студентов-дебоширов исключат из вузов

СЕГОДНЯ 15:04 2018-10-25T15:04:35+03:00

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В Ставрополье состоялось совещание по вопросам безопасности и мерах по предотвращению событий, которые, например, недавно произошли в Керчи.

Среди выявленных нарушений - отсутствие паспорта безопасности, лицензий и транспорта у представителей ЧОПов. Недочеты городские власти устранят в ближайшее время.

Представители полиции обратили внимание, что осенью в городе традиционно наблюдается всплеск нарушений общественного порядка со стороны учащейся молодёжи.

При этом это студенты идут не только на административные проступки, но и уголовные преступления. Теперь решено ужесточить наказания для студентов за серьезные административные нарушения. Теперь им грозит исключение из вузов.