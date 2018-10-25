В кафе Махачкалы 18 человек отравились курицей на гриле
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Специалисты устанавливают причину массового отравления в одном из кафе Махачкалы. Об этом сообщила представитель Минздрава республики Залина Муртазалиева.
В одном из кафе Махачкалы отравились 18 человек. 17 госпитализированы в республиканский центр инфекционных болезней. Один отпущен на амбулаторное лечение, - сказала Муртазалиева.
По предварительным данным, все отравившиеся ели жаренну. курицу, приготовленную на гриле. Кафе временно закрыто. Идет выяснение причин происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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