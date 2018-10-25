РЖД обязали выплатить в пользу погибшей под поездом нальчанки 450 тысяч рублей
Женщину сбил электровоз на перегоне Нартан-Нальчик прошлой осенью. С исковым заявлением в суд обратилась транспортная прокуратура КБР.
В ходе служебного расследования, которое провели в РЖД, выяснилось, что погибшая и её родственница, которая в результате столкновения получила серьезные травмы, перебегали рельсы в необорудованном для того месте.
Хотя причиной случившейся страшной трагедии стала обычная беспечность пешеходов, именно транспортную компанию обязали компенсировать моральный вред, нанесенный родственникам погибшей.
Суд постановил взыскать с РЖД 200 тысяч рублей в пользу несовершеннолетнего сына погибшей. Также компания должна каждый месяц до достижения ребёнком совершеннолетия выплачивать ему по 5286 рублей. Кроме того, в пользу мужчина погибшей и ее дочери будут взысканы компенсации в 100 и 150 тысяч рублей.
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