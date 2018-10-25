Ставшие заложниками стихии в Туапсе Ставропольские дети выехали домой

СЕГОДНЯ 18:16 2018-10-25T18:16:35+03:00

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Сотрудники МЧС Ставропольского края встретили воспитанников хореографической школы крайцентра, ставших заложниками стихии в Туапсе. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

Ребята прибыли в Сочи на конкурс народного танца. После удачного выступления они собрались вернуться домой и даже успели сесть на поезд «Адлер — Владикавказ». Однако, добравшись до Туапсе, поезд попал в ловушку. Из-за наводнения железнодорожное полотно было затоплено и ребята не смогли попасть домой.

Об этой ситуации узнали в управлении МЧС по региону. Спасатели решили направить в Краснодарский край автобус, чтобы он доставил ребят домой. В данный момент ребята уже выехали из Туапсе без всяких происшествий.