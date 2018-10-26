В Дагестане главу села обвинили в растрате 20 млн рублей
Главу села Гергебиль в Дагестане подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и растрате вверенных ему денег. Об этом сообщила пресс-службы Следственного управления СК РФ по Республике Дагестан.
- В отношении руководителя администрации муниципалитета возбудили уголовное дело и предъявили соответствующее обвинении. - Дело возбуждено по статье 285 УК РФ. Злоупотребление должностными полномочиями главой органа местного самоуправления» и 160 УК РФ "Растрата вверенного имущества в особо крупном размере, - прокомментировали в ведомстве.
Уточняется, что два года назад глава Гергебиля распорядился передать городское имущество на крупную сумму денег своему родственнику. Сделка была незаконной. В распоряжение родственника в 2016 году попали транспорт специального автохозяйства, водозаборное сооружение, водовод, внутрисельские сети водоснабжения и канализационные сети. Общая сумма имущества оценивается в сумму, превышающую примерно 16 млн рублей.
Еще больше материалов по теме: «Преступления: Дагестан»