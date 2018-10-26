2018-10-26T10:01:31+03:00
Происшествия

Перевернувшаяся в центре Ставрополя легковушка парализовала движение

Михаил ЮЖНЫЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вечером 25 октября в Ставрополе произошло крупное ДТП.

Легковушка столкнулась с другой машиной, в ходе чего перевернулась на бок на проезжей части. Из-за аварии движение транспорта в данном районе практически полностью парализовало.

Данных о пострадавших пока нет, по предварительным данным, на место выезжали сотрудники "Скорой помощи" . На месте ДТП идёт проверка. По факту аварии выясняются все подробности. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Еще больше материалов по теме: «ДТП на Северном Кавказе»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24