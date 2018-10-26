Перевернувшаяся в центре Ставрополя легковушка парализовала движение
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Вечером 25 октября в Ставрополе произошло крупное ДТП.
Легковушка столкнулась с другой машиной, в ходе чего перевернулась на бок на проезжей части. Из-за аварии движение транспорта в данном районе практически полностью парализовало.
Данных о пострадавших пока нет, по предварительным данным, на место выезжали сотрудники "Скорой помощи" . На месте ДТП идёт проверка. По факту аварии выясняются все подробности. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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