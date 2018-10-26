2018-10-26T10:40:23+03:00
Общество

84 ставропольских ребенка, застрявших из-за наводнения в Туапсе, вернулись домой

Маленьких танцоров привезли на специальном автобусе сотрудники МЧС
Алена БЕЛЯЕВА
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Автобус с маленькими танцорами, которые застряли в Туапсе из-за наводнения, в ночь на 26 октября приехал в Ставрополь. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в краевом управлении МЧС, все дети находятся дома, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Напомним, 84 ставропольских ребенка возвращались домой из Сочи, где участвовали в танцевальном конкурсе. Из-за наводнения их поезд не смог продолжить движение и они оказались запертыми в Туапсе.

По распоряжению губернатора Ставрополья, за танцорами выдвинулся автобус. Малышей смогли вернуть домой.

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