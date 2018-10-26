Житель Нальчика выставил надувную секс-куклу сушиться на балкон

СЕГОДНЯ 11:00 2018-10-26T11:01:10+03:00

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Вчера в Нальчике местные жители могли наблюдать забавную и нетривиальную картину — неизвестный беззаботно вывесил на своём балконе странную человеческую фигуру. Видео вызвало бурные обсуждения в социальных сетях.

Сначала местные жители искренне не понимали, что за объект на видео. В сети сразу стали шутить, что это «марсиане сушатся», а другие решили, что это «костюм человека-паука». Другие замечали, что человеческая фигура, болтающаяся на бельевой верёвке — зрелище не для слабонервных.

Дебаты прервал сообразительный нальчанин, узнавший в странном костюме надувную секс-куклу. Он предположил, что раскованный местный житель просто решил постирать эротическую игрушку и после этого беззаботно оставил её сушиться на бельевой верёвке.

Такое поведение местных жителей рассмешило и разгневало. Некоторые хвалили мужчину за смелость, а другие упрекали за тиражирование своей личной жизни. Так, или иначе, видео с секс-куклой на бельевой верёвке вызвало резонанс в социальных сетях.