Энергоснабжение в Дагестане восстанавливали даже ночью

СЕГОДНЯ 11:50 2018-10-26T11:50:48+03:00

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В Дагестане непогода разыгралась во второй половине дня 25 октября. МЧС объявили штормовое предупреждение. Ливень и шквалистый ветер, доходивший в порывах до 23 м/с, нарушили энергоснабжение в двух районах республики - Гергебльском и Дербентском.

Без электроэнергии оказались 47 тысяч потребителей АО «Дагестанская сетевая компания» (управляемое МРСК Северного Кавказа общество, входит в ГК «Россети»). Отключенная мощность - 14 МВт. Оперативный штаб МРСК Северного Кавказа принял решение о введении особого режима работы на территории данных районов. На места для устранения аварийных отключений срочно выехали 35 специалистов и 15 единиц техники.

Работа шла поэтапно в тяжелейших погодных условиях и в темное время суток. В результате четких отлаженный действий, отработанных в том числе во время проведенных в республике летом этого года учений ПАО «Россети», энергоснабжение в Дагестане полностью восстановлено к 00.30.