Ставропольские полицейские выявили мошенничество на 68 млн рублей

СЕГОДНЯ 12:36 2018-10-26T12:36:50+03:00

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Буденновске полицейские на днях после проверки выявили факты мошенничества на сумму более 68 миллионов рублей. Об этом "Комсомольской правде на Северном Кавказе" сообщили в пятницу в краевом управлении МВД.

64-летний предприниматель, председатель небольного сельхозкооператива этим летом заключил с четырьмя местными жителями договоры займов якобы для важных нужд своего предприятия.

Однако деньги ни в кассу, ни на расчетный счет организации он не внес, а просто присвоил к себе в карман. Сумма причиненного ущерба составила примерно 47 миллионов рублей. Проттив бизнесмена были возбуждены уголовные дела.

Во время расследования выявили еще два аналогичных преступления, совершенные этим бизнесменом. На этот раз потерпевшим был причинен не менее значительный материальный ущерб на общую сумму 21 миллион рублей.

Ведется проверка на выявление других подобных инцидентов.