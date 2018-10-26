2018-10-26T12:36:50+03:00
Общество

Ставропольские полицейские выявили мошенничество на 68 млн рублей

Михаил ЮЖНЫЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Буденновске полицейские на днях после проверки выявили факты мошенничества на сумму более 68 миллионов рублей. Об этом "Комсомольской правде на Северном Кавказе" сообщили в пятницу в краевом управлении МВД.

64-летний предприниматель, председатель небольного сельхозкооператива этим летом заключил с четырьмя местными жителями договоры займов якобы для важных нужд своего предприятия.

Однако деньги ни в кассу, ни на расчетный счет организации он не внес, а просто присвоил к себе в карман. Сумма причиненного ущерба составила примерно 47 миллионов рублей. Проттив бизнесмена были возбуждены уголовные дела.

Во время расследования выявили еще два аналогичных преступления, совершенные этим бизнесменом. На этот раз потерпевшим был причинен не менее значительный материальный ущерб на общую сумму 21 миллион рублей.

Ведется проверка на выявление других подобных инцидентов.

Еще больше материалов по теме: «Преступления: Ставропольский край»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Антарктиде появится указатель-стрелка на Пятигорск
В крае стартует V Всероссийская неделя сбережений
85 футбольных команд сыграют в Ессентуках в день Народного единства
Энергоснабжение в Дагестане восстанавливали даже ночью
Житель Нальчика выставил надувную секс-куклу сушиться на балкон
84 ставропольских ребенка, застрявших из-за наводнения в Туапсе, вернулись домой
Перевернувшаяся в центре Ставрополя легковушка парализовала движение
В Дагестане главу села обвинили в растрате 20 млн рублей
Ставшие заложниками стихии в Туапсе Ставропольские дети выехали домой
РЖД обязали выплатить в пользу погибшей под поездом нальчанки 450 тысяч рублей
В кафе Махачкалы 18 человек отравились курицей на гриле
На Ставрополье студентов-дебоширов исключат из вузов
Пятигорский адвокат обманул клиентов на 2.2 миллиона рублей