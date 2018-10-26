85 футбольных команд сыграют в Ессентуках в день Народного единства

СЕГОДНЯ 14:02 2018-10-26T14:02:04+03:00

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С 25 по 29 октября в Ессентуках пройдет первый этап соревнований среди 37 футбольных команд 2005 - 2008 годов рождения из 13 городов: Волгоград, Ростов-на-Дону, Владикавказ, Махачкала, Беслан, Дербент, Нальчик, Моздок, Ардон, Сочи, Лермонтов, Кисловодск и Ессентуки, с количеством участников 740 человек.

График игр соревнований 1-го этапа турнира:

1) 25 - 27 октября с 9.30 до 14.30 - встречи команд в группах;

2) 28 октября - полуфинальные игры;

3) 29 октября - финал, церемония награждения победителей и призеров турнира.

С 31 октября по 4 ноября с 10.00 до 17.00 состоится второй этап турнира среди футбольных команд 2004, 2006, 2009 и 2010 годов рождения. В игру вступят команды городов Грозный, Прохладный, Туапсе. Общее количество игроков двух турниров составит 1700 человек, которые представляют 85 футбольных команд.