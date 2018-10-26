2018-10-26T16:25:24+03:00
Общество

В крае стартует V Всероссийская неделя сбережений

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29 октября в формате марафона финансовой грамотности стартует юбилейная V Всероссийская неделя сбережений. Масштабная образовательно-просветительская акция направлена на взрослую аудиторию и пройдет по всей стране в рамках проекта Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности и развитию финансовой образования в Российской Федерации».

В Ставропольском крае в рамках Недели состоятся лекции по повышению финансовой грамотности на рабочих местах для трудовых коллективов; семинары и консультации по темам: управление бюджетом домохозяйства, личный финансовый план, бережное потребление, целевые накопительные планы, покупка квартиры в кредит, обязательное пенсионное страхование и добровольное пенсионное обеспечение, права заемщика и др.; городской пешеходный квест «Дружи с финансами» и многое другое!

Основная цель мероприятий Недели - формирование у населения основ финансово грамотного поведения. Участие во всех мероприятиях в рамках Недели - бесплатное.

График мероприятий Недели - на сайте

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