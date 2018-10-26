В Антарктиде появится указатель-стрелка на Пятигорск

СЕГОДНЯ 15:49 2018-10-26T15:49:03+03:00

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В Антарктиде у станции "Восток" установят знак, указывающий направление к Пятигорску. Его изготовили пятигорские школьники как подарок для российских полярников.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в мэрии столицы СКФО, в начале ноября выпускник местной школы отправится на научно-исследовательском судне "Академик Федоров" из Санкт-Петербурга до "Востока" в Антарктиде. Деревянный указатель-стрелку и другие подарки от пятигорских школьников он прихватит с собой.

- После долгих поисков был выбран кусок древесины сибирской лиственницы, которая способна выдерживать низкую температуру, - отметили в ведомстве. - На него нанесли рисунок - гору Машук со школой у подножия и сделали надпись: "город Пятигорск, школа №2, 14908 км". Таково расстояние от станции "Восток" до столицы СКФО.