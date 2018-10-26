У ставропольцев изъяли 10 ружей, патроны и килограмм пороха

СЕГОДНЯ 16:54 2018-10-26T16:55:07+03:00

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В Ставропольском крае с 15 по 22 октября проходила операция «Оружие». Правоохранители выявляли и пресекали факты незаконного оборота оружия.

- Полицейские провели около 200 оперативно-разыскных мероприятий и почти 30 обысков помещений, домов и прилегающих к ним дворов, - сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе МВД Ставропольского края.

В результате возбуждено 52 уголовных дела за незаконное хранение, а также изготовление, сбыт и хищение оружия и боеприпасов. Всего за неделю правоохранители изъяли 6 единиц боевого оружия, а также 4 обреза охотничьих ружей, около 800 патронов, а также более двух килограммов пороха.