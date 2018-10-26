2018-10-26T17:46:46+03:00
Происшествия

Ставропольский фермер сядет в тюрьму за подкуп полицейского

Осужденный незаконно потратил субсидии и хотел избежать наказание
Евгения СОКОРЕВА
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В Ставрополе посадят на 2 года в колонию строгого режима главу крестьянско-фермерского хозяйства в Нефтекумском районе за подкуп полицейского. Приговор огласили 19 октября в местном районном суде.

Как сегодня рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе Ставропольского краевого суда, господин Алибагандов предлагал сотруднику 100 тыс рублей в обмен на прекращение проверки.

- В отношении подсудимого сотрудники полиции инициировали проверку законности освоения им денежных средств, полученных в рамках целевой государственной программы поддержки фермеров, - рассказали в ведомстве. - Чтобы полицейские прекратили проверку в отношении него, глава фермерского хозяйства пытался подкупить одного из сотрудников и передал через своего адвоката 100 тыс рублей. Но полицейский от денег отказался.

Отмечается, что пока приговор суда в силу не вступил.

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