2018-10-26T18:15:13+03:00
Общество

В Ставрополе заменили 218 тыс квадратов дорожного полотна

Работы провели в 2018 году
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

За этот год в краевой столице обновили 218 тыс квадратных метров дорожного полотна. Новый асфальт появился по улицам Булкина, Дзержинского, Артема, Морозова, Пушкина, Суворова, Вокзальной, Короленко, Пржевальского, Шпаковской, ул. 45 Параллель, Серова, Мира, проспекте Октябрьской Революции.

Как рассказали "комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе администрации города Ставрополя, кроме ремонта дорог строители провели установку новых бордюров и защитных ограждений.

- Оборудованы 29 остановочных павильона. Перед сезоном дождей загодя позаботились и о прочистке ливневок, - добавили в ведомстве. - Одним из самых масштабных проектов по строительству дорог в городе стал Российский проспект, где готовят к сдаче вторую очередь новой магистрали. Она соединит улицы Тухачевского и Перспективную.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ставропольский фермер сядет в тюрьму за подкуп полицейского
У ставропольцев изъяли 10 ружей, патроны и килограмм пороха
В Антарктиде появится указатель-стрелка на Пятигорск
В крае стартует V Всероссийская неделя сбережений
85 футбольных команд сыграют в Ессентуках в день Народного единства
Ставропольские полицейские выявили мошенничество на 68 млн рублей
Энергоснабжение в Дагестане восстанавливали даже ночью
Житель Нальчика выставил надувную секс-куклу сушиться на балкон
84 ставропольских ребенка, застрявших из-за наводнения в Туапсе, вернулись домой
Перевернувшаяся в центре Ставрополя легковушка парализовала движение
В Дагестане главу села обвинили в растрате 20 млн рублей
Ставшие заложниками стихии в Туапсе Ставропольские дети выехали домой
РЖД обязали выплатить в пользу погибшей под поездом нальчанки 450 тысяч рублей
В кафе Махачкалы 18 человек отравились курицей на гриле
На Ставрополье студентов-дебоширов исключат из вузов
Пятигорский адвокат обманул клиентов на 2.2 миллиона рублей