В Ставрополе заменили 218 тыс квадратов дорожного полотна

СЕГОДНЯ 18:15 2018-10-26T18:15:13+03:00

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За этот год в краевой столице обновили 218 тыс квадратных метров дорожного полотна. Новый асфальт появился по улицам Булкина, Дзержинского, Артема, Морозова, Пушкина, Суворова, Вокзальной, Короленко, Пржевальского, Шпаковской, ул. 45 Параллель, Серова, Мира, проспекте Октябрьской Революции.

Как рассказали "комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе администрации города Ставрополя, кроме ремонта дорог строители провели установку новых бордюров и защитных ограждений.

- Оборудованы 29 остановочных павильона. Перед сезоном дождей загодя позаботились и о прочистке ливневок, - добавили в ведомстве. - Одним из самых масштабных проектов по строительству дорог в городе стал Российский проспект, где готовят к сдаче вторую очередь новой магистрали. Она соединит улицы Тухачевского и Перспективную.