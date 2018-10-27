2018-10-27T08:16:32+03:00
Происшествия

В Дагестане возбуждено уголовное дело по факту отравления 50 человек

Михаил ЮЖНЫЙ
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Прокуратура Дагестана взяла под контроль расследование уголовного дела, возбужденного после массового отравления людей в кафе в Махачкале, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

- Прокуратура республики взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 236 УК РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей). Деятельность предприятия общественного питания приостановлена, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что более полусотни человек были госпитализированы после отравления курицей в кафе в Махачкале в Республиканский центр инфекционных болезней.

Пресс-служба республиканского Роспотребнадзора сообщила, что по итогам проверки кафе установлены многочисленные нарушения требований санитарных норм. В том числе, к работе в кафе были допущены работники без прохождения медосмотров. Внесено постановление о временном отстранении от работы 17 сотрудников кафе.

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