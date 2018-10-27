В КБР 37-летний рецидивист угнал машину, чтобы покататься

СЕГОДНЯ 09:59 2018-10-27T09:59:20+03:00

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Накануне полицейские Кабардино-Балкарии задержали местного жителя, подозреваемого в угоне автомобиля.

Как стало известно «Комсомольской правде на Северном Кавказе», 37-летнего ранее неоднократно судимого уроженца села Каменка заподозрили в похищении автомашины «ЗИЛ-130».

Дело в том, что в полицию обратился житель Нальчика, который не смог найти свой автомобиль, оставленный на улице Каменская в поселке Кенже. Стражи порядка обнаружили брошенную машину в селе Хушто-Сырт Чегемского района Кабардино-Балкарской Республики.

Тогда и был задержан подозреваемый в угоне. Оказалось, что он ранее уже был судим. А автомобиль, по собственному признанию, взял чтобы покататься. Угонщик признал свою вину и стал сотрудничать со следствием. Решением суда ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Возбуждено уголовное дело.