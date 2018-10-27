2018-10-27T11:43:26+03:00
Происшествия

На пожаре в Пятигорске погибли два челока

Михаил ЮЖНЫЙ
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Пожар по улице Октябрьская, 35 в Пятигорске произошёл 27 октября. Сообщение о случившемся в дежурную смену ГУ МЧС России по Ставропольскому краю поступило в 00:33.

- Прибыв на вызов, пожарно-спасательные подразделения установили, что на первом этаже дома горит квартира на площади 15 квадратных метров — вещи и мебель, - уточнили в МЧС. - На месте пожара спасатели обнаружили тела двух погибших местных жителей. Жильцов двухэтажного дома — 30 человек — эвакуировали, никто не пострадал. Медицинская помощь не понадобилась.

Сейчас специалисты тщательно устанавливают причины произошедшего пожара, обстоятельства гибели людей и общий объём нанесенного материального ущерба. В ликвидации возгорания участвовали 15 человек и 5 единиц техники. Из них 11 сотрудников МЧС и три единицы специальной техники.

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