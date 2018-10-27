Ставропольца отправили в колонию за уничтожение американского клена

СЕГОДНЯ 13:10 2018-10-27T13:11:09+03:00

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Почти две недели заключения в колонии-поселении получил по решению суда житель Курского района Ставропольского края.

Суд недавно признал 41-летнего мужчину виновным в незаконной вырубке деревьев ценных пород (статья 260 УК РФ). Пресс-служба краевого управления главка МВД сообщает, что местный житель варварски срубил и уничтожил американские клёны, причинив муниципалитету вред - 40 тысяч рублей ущерба.

Дровами из деревьев столь ценной краснокнижной породы, как выяснилось при расследовании, он намеревался топить холодной зимой печку в своём доме. В качестве наказания за содеянное суд назначил виновному сто часов обязательных работ.

Но наказанный оказался незаконопослушным — положенное наказание он не отбыл. Поэтому суд в особом порядке решил, что нарушитель отработает обязательные часы в колонии — поселении, куда его отправили на срок в двенадцать дней.