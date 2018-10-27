2018-10-27T15:10:16+03:00
Общество

В Дагестане медики спасли 200 недоношенных малышей

Михаил ЮЖНЫЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Дагестане показатель выхаживания недоношенных детей с низком весом тела повысился на 20% благодаря модернизации реанимационной и неонатологической службы. С начала текущего года специалисты спасли почти 200 таких малышей.

- Каждый год в республике рождается более 50 тысяч малышей и свыше двух тысяч из них — недоношенные. Экстремальным считается вес от 500 грамм до 1 кг, - сообщили в пресс-службе минздрава Дагестана. - И сегодня в республике более 70% таких малышей с помощью современных технологий и благодаря усилиям докторов выживают.

Начальник отдела оказания медицинской помощи женщинам и детям минздрава Дагестана Раиса Шахсинова отметила, что выхаживание детей со столь низкой массой тела требует особой высококвалифицированной подготовки врачей и медсестер, а также современного высокотехнологичного медицинского оборудования, так как им требуется полная поддержка всех жизненно важных функций организма.

Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ставропольца отправили в колонию за уничтожение американского клена
На пожаре в Пятигорске погибли два челока
В КБР 37-летний рецидивист угнал машину, чтобы покататься
В Дагестане возбуждено уголовное дело по факту отравления 50 человек
В Ставрополе заменили 218 тыс квадратов дорожного полотна
Ставропольский фермер сядет в тюрьму за подкуп полицейского
У ставропольцев изъяли 10 ружей, патроны и килограмм пороха
В Антарктиде появится указатель-стрелка на Пятигорск
В крае стартует V Всероссийская неделя сбережений
85 футбольных команд сыграют в Ессентуках в день Народного единства
Ставропольские полицейские выявили мошенничество на 68 млн рублей
Энергоснабжение в Дагестане восстанавливали даже ночью
Житель Нальчика выставил надувную секс-куклу сушиться на балкон
84 ставропольских ребенка, застрявших из-за наводнения в Туапсе, вернулись домой
Перевернувшаяся в центре Ставрополя легковушка парализовала движение
В Дагестане главу села обвинили в растрате 20 млн рублей
Ставшие заложниками стихии в Туапсе Ставропольские дети выехали домой
РЖД обязали выплатить в пользу погибшей под поездом нальчанки 450 тысяч рублей
В кафе Махачкалы 18 человек отравились курицей на гриле
На Ставрополье студентов-дебоширов исключат из вузов
Пятигорский адвокат обманул клиентов на 2.2 миллиона рублей