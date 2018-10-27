В Дагестане медики спасли 200 недоношенных малышей

СЕГОДНЯ 15:10 2018-10-27T15:10:16+03:00

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В Дагестане показатель выхаживания недоношенных детей с низком весом тела повысился на 20% благодаря модернизации реанимационной и неонатологической службы. С начала текущего года специалисты спасли почти 200 таких малышей.

- Каждый год в республике рождается более 50 тысяч малышей и свыше двух тысяч из них — недоношенные. Экстремальным считается вес от 500 грамм до 1 кг, - сообщили в пресс-службе минздрава Дагестана. - И сегодня в республике более 70% таких малышей с помощью современных технологий и благодаря усилиям докторов выживают.

Начальник отдела оказания медицинской помощи женщинам и детям минздрава Дагестана Раиса Шахсинова отметила, что выхаживание детей со столь низкой массой тела требует особой высококвалифицированной подготовки врачей и медсестер, а также современного высокотехнологичного медицинского оборудования, так как им требуется полная поддержка всех жизненно важных функций организма.