2018-10-27T16:31:54+03:00
Происшествия

В Ставрополе на улице арестован наркокурьер с рюкзаком наркотиков

Михаил ЮЖНЫЙ
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Сотрудники краевой полиции, проверяя поступишвую к ним оперативную информацию, задержали парня на одной из улиц Ставрополя. В его заплечном рюкзаке обнаружили 44 полимерных пакетика с веществом подозрительного растительного происхождения.

Подозрительные свёртки полицейские немедленно направили на экспертизу, которая показала, что найденное - это гашиш массой примерно около 90 граммов. Выяснилось, что злоумышленник планировал сбыть запрещённое вещество реди жителей края с помощью закладок.

Также у наркокурьера дома полицейские после проведенного обнаружили специальные электронные весы, полимерные пакеты и упаковочный материал в большом количестве. Сейчас подозреваемый в совершении преступления находится под стражей. Против него возбуждено уголовное дело.

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