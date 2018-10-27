В Ставрополе на улице арестован наркокурьер с рюкзаком наркотиков
Сотрудники краевой полиции, проверяя поступишвую к ним оперативную информацию, задержали парня на одной из улиц Ставрополя. В его заплечном рюкзаке обнаружили 44 полимерных пакетика с веществом подозрительного растительного происхождения.
Подозрительные свёртки полицейские немедленно направили на экспертизу, которая показала, что найденное - это гашиш массой примерно около 90 граммов. Выяснилось, что злоумышленник планировал сбыть запрещённое вещество реди жителей края с помощью закладок.
Также у наркокурьера дома полицейские после проведенного обнаружили специальные электронные весы, полимерные пакеты и упаковочный материал в большом количестве. Сейчас подозреваемый в совершении преступления находится под стражей. Против него возбуждено уголовное дело.
Еще больше материалов по теме: «Преступления: Ставропольский край»