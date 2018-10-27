2018-10-27T18:16:15+03:00
Происшествия

Бывшего директора грозненского водоканала подозревают в афере на 32 млн рублей

Михаил ЮЖНЫЙ
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В Чечне уголовное дело возбуждено против бывшего крупного чиновника - бывшего директора МУП «Водоканал города Грозного» по статье «Уклонение от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере». Об этом "Комсомольской правде на Северном Кавказе" сообщили в пресс-службе СУ СКР по республике.

По данным следователей, бывший глава ведовмства в 2014-2015 годах предоставил в налоговую инспекцию декларации с заведомо ложными сведениями об уплате НДС.

Ущерб от его действий для государства составил более 32 млн рублей. Следствием собрана достаточная доказательная база. Сейчас уголовное дело уже передано в суд с утверждённым обвинительным заключением.

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