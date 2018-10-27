Рамзан Кадыров: «На санкции мы должны ответить единством»

СЕГОДНЯ 20:28 2018-10-27T20:28:49+03:00

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров считает, что лишь единством и сплоченностью российского народа надо ответить давлению западных стран на Россию. Об этом он заявил на пресс-конференции 27 октября в Грозном, отвечая на вопросы журналистов.

- Для того чтобы победить трудности, вызванные политическим и экономическим давлением на нашу страну, мы должны сплотиться вокруг нашего президента Владимира Владимира Путина. Лучший ответ на любые угрозы – наше единство. Я уверен, что мы достойно пройдём через испытания и станем сильнее в конечном итоге. И никакие трудности не поставят Россию на колени! - сказал глава Чечни

Кадыров также поделился с прессой своим отношением к его включению в различного рода санкционные списки.

- Меня только радует то, что я оказываюсь в санкционных списках стран, которые хотят ослабить нашу страну и ввергнуть ее в хаос. Значит, я на правильном пути и приношу пользу нашему великому Отечеству. Я буду служить интересам своей Родины, каким бы сложным ни был этот путь. Наш век скоротечен, и мы должны достойно прожить отведённое нам время, - сказал он.