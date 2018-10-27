Рамзан Кадыров: "Вопрос о границе с Ингушетией закрыт"

СЕГОДНЯ 21:31 2018-10-27T21:31:53+03:00

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в ходе пресс-конференции, которая проходит на ЧГТРК «Грозный», назвал вопрос о границе между Чечней и Ингушетией закрытым.

- Не нарушая законы и Конституцию, мы приняли решение закончить раз и навсегда спорный вопрос, который обсуждался всеми, кому не лень. Всегда находились и находятся определенные «патриоты», которые, обвиняя руководителей, пытаются заработать на этом дешевую популярность, - сказал Рамзан Кадыров. - Этот вопрос для нас отныне окончательно закрыт. Соглашение было подписано, необходимые законы приняты и вступили в силу.

Руководитель республики отметил, что «все, кто хотят, имеют право устраивать сходы, референдумы, высказывать свое мнение по этому поводу, но этот вопрос по законам Российской Федерации, решен».

- Чеченцы и ингуши - братья, но и между братьями должна быть межа, разделяющая два хозяйства. Да, для нас этот вопрос закрыт, мы приняли ответственность и удар. Правда, моему брату Юнус-Беку Евкурову больше достается. До меня долетают только осколки оттуда. Но уверяю вас всех, мы будем жить как раньше. Митинги пройдут, народ успокоится, а «ораторам», «патриотам» станет стыдно за свои слова и поступки, - подчеркнул Глава ЧР.