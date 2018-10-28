2018-10-28T09:34:26+03:00
Происшествия

В Дагестанском селе Гочоб сгорела мечеть

Пострадавших нет
Андрей ЗОБОВ
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В селе Гочоб Чародинского района Дагестана пожар почти полностью уничтожил мечеть. В пресс-службе главного управления МЧС по республике уточнили, что в пламени никто не пострадал.

— Здание сельской мечети в муниципальном образовании Гочоб загорелось вечером. Звонок в экстренные службы поступил в 18:45 по московскому времени. К моменту прибытия на место пожарных пламя бушевало на площади в 600 кв. метров, — сообщили в ведомстве.

Для того, чтобы локализовать пожар специалистам потребовалось 3,5 часа. Экстренные службы отсчитались о полной победе над огнём в 23:05.

Причины возгорания в сельской мечети устанавливаются. Пострадавших нет.

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