2018-10-28T10:18:33+03:00
Общество

На Ставрополье ожидается резкое потепление

Летнее солнце вернётся на три дня
Андрей ЗОБОВ
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На Ставрополье в ближайшие три дня ожидается сильное потепление. Столбики термометров поднимутся до +21 градуса, возможно, в последний раз. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщили в краевом Гидрометцентре.

По данным метеорологов, воскресенье, понедельник и вторник на Ставрополье будут очень жаркими. Выходной порадует жителей региональной столицы температурой до +16-18 градусов, в крае будет ещё теплее — до +21 градуса.

В понедельник и вторник столбики термометров ещё немного поднимутся — +17-19 в Ставрополе, и стабильно до +21 по краю. В Гидрометцентре отметили, что 30 октября может подняться достаточно сильный ветер, с порывами до 9-11 м/с.

При этом «бабье лето» вернётся в регион всего на три дня. Уже в среду ожидается похолодание до +9 днём.

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