Вячеслав Битаров: «Электроцинк» будет закрыт или перепрофилирован

СЕГОДНЯ 11:48 2018-10-28T11:48:12+03:00

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Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров вместе с правительством республики продолжают искать решение по заводу «Электроцинк» во Владикавказе. Напомним, что в прошлые выходные на предприятии, в цехе электролиза, произошёл крупный пожар.

После происшествия жители столицы региона вышли на митинг с просьбой закрыть предприятие. Люди опасаются, что предприятие наносит слишком серьёзный вред здоровью и окружающей среде. Несмотря на пробы, подтверждающие отсутствие опасных концентраций предельно допустимых концентраций опасных веществ, глава республики согласился с митингующими.

В субботу состоялось первое заседание, по рассмотрению вопросов дальнейшей деятельности предприятия. На нём глава РСО — Алании заявил, что сейчас рассматривается два варианта решения вопроса.

— Мы создали комиссию, куда вошли депутаты, общественники, ответственные члены правительства республики, представители Уральской горно-металлургической компании, которой принадлежит «Электроцинк». Правительственная комиссия будет вести работу в комплексе. Я лично веду работу с руководством завода. Одним из решений вопроса «Электроцинка» я вижу в перепрофилирование производства. В таком случае, какая-то часть рабочих была бы трудоустроена, - заявил Вячеслав Битаров.

Вторым исходом для завода может стать закрытие. Парламент республики уже обратился с таким запросом к владельцам «Электроцинка».

«Комсомольская правда» продолжает следить за развитием событий.