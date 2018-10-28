Чеченец Артём Лобов проиграл Майклу Джонсону в UFC

СЕГОДНЯ 13:17 2018-10-28T13:24:39+03:00

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Чеченский боец смешанных единоборств, друг Конора Макгрегора Артём Лобов проиграл американцу Майклу Джонсону в рамках турнира UFC Fight Night 138 по решению судей.

Противостояние получилось жёстким, но рефери были неумолимы. Они единогласно признали превосходство американца во всех трёх раундах: 29-28, 29-28, 30-27. Таким образом Лобов получил 15 поражение в своей спортивной карьере при всего 13 победах.

Напомним, что Артём должен был встретиться с другим соперником. Его ждал дагестанский боец Зубайра Тухугов из команды Нурмагомедова The Eagles MMA. Однако из-за потасовки, произошедшей после боя Хабиба с Конором Макгрегором, боссы UFC приняли решение отстранить Тухугова от соревнований. А после разорвали с ним контракт из-за неспортивного поведения во время массовой драки.

Напомним, что Зубайра напал на самого ирландца Макгрегора. На кадрах видно, что зачинщиком был сам Конор, который атаковал со спины брата Хабиба — Абубакара Нурмагомедова, а дагестанский боец бросился его защищать. Несмотря на это и попытки Хабиба защитить друга, в UFC к выходке бойца отнеслисьмаксимально жёстко.