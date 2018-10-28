На Ставрополье выскочившая на трассу лошадь спровоцировала ДТП

СЕГОДНЯ 14:44 2018-10-28T14:45:09+03:00

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На Ставрополье выскочившая на автомобильную трассу лошадь спровоцировала ДТП. Об инциденте сообщили пользователи социальных сетей, ставшие очевидцами аварии.

— Лошадь выскочила на дорогу прямо под колёса автомобиля. Сориентироваться или остановиться у него просто не было времени. Очень странно себя повело животное, — рассказал «Комсомольской правде на Северном Кавказе» один из очевидцев происшествия.

Также в социальных сетях появились фотографии с места событий. На них видно, что после столкновения с животным машина серьёзно помята, лобовое стекло — выбито. Водителя отечественного авто госпитализировали.

Интересно, что сама лошадь серьёзных повреждений явно не получила. После аварии животное продолжило гулять по обочине.