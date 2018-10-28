2018-10-28T15:59:39+03:00
Происшествия

В Пятигорске полицейские поймали приезжего наркоторговца

Житель Челябинской области приехал на Ставрополье, чтобы сделать закладки
Андрей ЗОБОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Пятигорске сотрудники правоохранительных органов задержали 36-летнего наркоторговца из Челябинской области. Оказалось, что мужчина приехал в край, чтобы сделать закладки.

Как сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе главного управления МВД по Ставропольскому краю, при задержании полицейские обнаружили у подозреваемого 7 свертков с неизвестным порошком. После этого его отвезли в участок, где, при личном досмотре, у него нашли ещё 15 таких же полимерных упаковок с подозрительным препаратом. Экспертиза доказала, что это наркотические вещества.

— Против мужчины, делавшего закладки на территории Пятигорска возбуждено уголовное дело. За распространение наркотиков ему грозит до 20 лет колонии. Расследование продолжается, — сообщили в пресс-службе.

Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Ставропольский край»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24