Жительница Северной Осетии попала под следствие за фейковый магазин одежды

СЕГОДНЯ 18:12 2018-10-28T18:13:17+03:00

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18-летняя предприимчивая жительница Беслана попала под следствие за серию обманов. Подозреваемая создала в интернете фейковый магазин одежды.

Как сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе главного управления МВД по Северной Осетии, юная мошенница промышляла обманом жителей России в интернете. В социальных сетях она создала липовый аккаунт магазина одежды и продавала несуществующую продукцию всем желающим.

О преступлениях полицейским стало известно после обращения жительницы Москвы. Она пожаловалась, что представительница интернет-магазина пропала со связи сразу после внесения предоплаты. В результате правоохранителям удалось раскрыть девушку.

Сейчас против неё возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Точная сумма, которую украла предприимчивая барышня неизвестна, идёт проверка её причастности к подобным случаям.

Расследование продолжается.