В Ставрополе мужчина выпал из окна на припаркованный автомобиль
Трагический инцидент произошёл на улице Тухачевского в микрорайоне Перспективном города Ставрополя. Из окна здесь выпал мужчина.
После падения мужчина остался жив, его увезли в больницу на лечение на карете скорой помощи, сообщают очевидцы. По словам свидетелей, мужчина упал на припаркованный под балконом дома легковой автомобиль Renault, который сильно "смягчил" сильный удар и спас падавшего из окна человека. У машины была значительно повреждена водительская сторона лобового стекла.
Пока неизвестно, что стало причиной случившегося. Идет выяснение причин происшествия. На месте ЧП работают правоохранители
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