В Ставрополе мужчина выпал из окна на припаркованный автомобиль

СЕГОДНЯ 08:32 2018-10-29T08:32:32+03:00

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Трагический инцидент произошёл на улице Тухачевского в микрорайоне Перспективном города Ставрополя. Из окна здесь выпал мужчина.

После падения мужчина остался жив, его увезли в больницу на лечение на карете скорой помощи, сообщают очевидцы. По словам свидетелей, мужчина упал на припаркованный под балконом дома легковой автомобиль Renault, который сильно "смягчил" сильный удар и спас падавшего из окна человека. У машины была значительно повреждена водительская сторона лобового стекла.

Пока неизвестно, что стало причиной случившегося. Идет выяснение причин происшествия. На месте ЧП работают правоохранители