2018-10-29T10:09:41+03:00
Происшествия

В Северной Осетии ищут пропавшую 15-летнюю школьницу

Михаил ЮЖНЫЙ
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Полицейские Северной Осетии сейчас разыскивают исчезнувшую школьницу Ангелину Суярко. 15-летняя девочка ушла из дома в поселке Заводской и не вернулась до сих пор. Где она находится на данный момент, точно неизвестно. Телефон девочки отключен.

- В момент исчезновения она была в рваных голубых джинсах, белых кедах, черной толстовке, джинсовой куртке с красными полосками, и с рюкзаком песочного цвета, на котором изображена сова, - сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе МВД по Республике Северная Осетия.

Известно, что рост девочки составляет 170 сантиметров. У пропавшей голубые глаза и длинные светлые волосы. Полицейские обращаются ко всем, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении Ангелины Суярко, и просит сообщить о пропавшей девушке по телефонам 59-67-00, 59-65-00 или с мобильного номера 102.

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