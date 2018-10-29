Житель Ставрополья попался на организации подпольного миграционного канала

СЕГОДНЯ 10:47 2018-10-29T10:49:07+03:00

За незаконное переселение иностранцев из Ближнего зарубежья мужчину посадили на год

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В Ставрополе местный житель получил реальный срок за организацию подпольного миграционного канала. Мужчина за деньги помогал соотечественникам из Ближнего зарубежья перебраться в регион - готовил для них поддельные документы, заключал фиктивные браки и прочее. Преступная схема распространялась на Невинномысск, Ставрополь, Кочубеевский и Андроповский районы.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе краевого управления МВД, за короткий срок он успел переселить девять иностранцев. Преступника задержали полицейские при содействие бойцов ОМОН.

- Отметим, что в 2016 году мужчина уже привлекался к уголовной ответственности как организатор незаконного бизнеса. Тогда сотрудники ставропольской полиции установили более 20 адресов, по которым фиктивно зарегистрировалось более 300 иностранных граждан. Были осуждены и приговорены к условным срокам наказания 19 человек, - добавили в ведомстве. - В этот раз в отношении гражданина вновь возбуждено уголовное дело по статье "организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору". После сбора достаточной доказательной базы, материалы были переданы в суд, решением которого мужчина приговорен к одному году лишения свободы.

Также отмечается, что сейчас полиция ищет его сообщника, который успел скрыться.