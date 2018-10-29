На Ставрополье приняли бюджет на 2019 года
На Ставрополье приняли бюджет на 2019 года. Актуальный цифры были озвучены на заседании краевого кабмина. Так было озвучено, что доходы региона превысили 104 миллиарда рублей, а расходы составили 104 миллиарда рублей. Размер госдолга уменьшится на 1,3 миллиарда рублей.
Больше всего денег в будущем году планируется потратить на социальные нужды. На эти цели определено около 70 процентов из краевой казны. К примеру, на ремонт дворов планируется потратить 200 миллионов рублей, на жилье для детей-сирот - до 567 миллионов рублей.
Кстати, поддержат на Ставрополье и молодые семьи. Возрастной ценз для участников этой программы повысят до 39 лет.
Кроме того, девять миллиардов рублей определено в региональный дорожный фонд. На развитие инженерной инфраструктуры парков выделено 670 миллионов рублей, на развитие транспортной инфраструктуры – более 2,6 миллиардов, на благоустройство территорий в муниципальных образованиях - 1,6 миллиард рублей.Объём прямой господдержки составит 4,7 миллиардов рублей.
Не забыли в правительстве и о поддержке малого и среднего бизнеса. На помощь бизнесменам выделят 557,3 миллиона рублей.
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