СЕГОДНЯ 11:09 2018-10-29T11:09:45+03:00

Больше всего денег потратят на социальные нужды

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На Ставрополье приняли бюджет на 2019 года. Актуальный цифры были озвучены на заседании краевого кабмина. Так было озвучено, что доходы региона превысили 104 миллиарда рублей, а расходы составили 104 миллиарда рублей. Размер госдолга уменьшится на 1,3 миллиарда рублей.

Больше всего денег в будущем году планируется потратить на социальные нужды. На эти цели определено около 70 процентов из краевой казны. К примеру, на ремонт дворов планируется потратить 200 миллионов рублей, на жилье для детей-сирот - до 567 миллионов рублей.

Кстати, поддержат на Ставрополье и молодые семьи. Возрастной ценз для участников этой программы повысят до 39 лет.

Кроме того, девять миллиардов рублей определено в региональный дорожный фонд. На развитие инженерной инфраструктуры парков выделено 670 миллионов рублей, на развитие транспортной инфраструктуры – более 2,6 миллиардов, на благоустройство территорий в муниципальных образованиях - 1,6 миллиард рублей.Объём прямой господдержки составит 4,7 миллиардов рублей.

Не забыли в правительстве и о поддержке малого и среднего бизнеса. На помощь бизнесменам выделят 557,3 миллиона рублей.