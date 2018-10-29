Ведущие профессора России в Ставрополе: "Если не решить проблему устойчивости штаммов к антибиотикам, ежегодно в мире будут умирать 10 млн человек"

СЕГОДНЯ 12:09 2018-10-29T12:37:34+03:00

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В Ставрополе прошла двухдневная VI Южно-российская конференция по антимикробной терапии и клинической микробиологии. Профессора и руководители лабораторий из Смоленска и Германии заявили, что сегодня мир висит на грани катастрофы из-за торможения в разработках качественных антибиотиков и мутации штаммов.

Со слов члена Европейского и Американского общества микробиологов, профессора Романа Козлова, если ничего не предпринять, к 2050 году умрут больше 300 млн человек.

- Антибиотикорезистентность (устойчивость к антибиотикам - ред.) является сегодня одной из наиболее серьезных угроз для здоровья человечества, продовольственной безопасности и развития. По данным ученных Великобритании, если ничего не делать с эволюцией микроорганизмов, в год будут умирать до 10 млн человек, и уже к 2050-му мировой ВВП потеряет свыше 100 трлн долларов. Только материнская смертность может вырасти в 50 раз, - привел тревожный прогноз Роман Сергеевич.

В то же время профессор отметил, что 25 сентября прошлого года правительство России выпустило Распоряжение, направленное на предупреждение распространения антимикробной резистентности в стране. С его слов, стратегия включила план мероприятий по образованию населения, системный мониторинг, развитие теоретической базы и лабораторий.

- Люди до сих пор лечат все болезни антибиотиками, а провизоры в нарушение закона продают их без рецепта, - продолжил профессор Козлов. - Это усугубляет и так непростую ситуацию.

И стремления одной только России, по его мнению, не принесут результата. Со слов Козлова, в тех же США за год животным скармливают до 11,2 млн кило антибиотиков - в том числе на законных основаниях для стимуляции роста.

- Мы-то разработали инновационные препараты, уникальные для российского рынка. Но сегодня количество антимикробных препаратов все равно остается ограниченным, а те препараты, которые давно находятся на рынке приобрели устойчивость. У нас была мощная база по производству инновационных антибиотиков при СССР, но с развалом их патенты продали за границу, - добавляет директор по маркетингу и продажам одной из фармкомпаний Алексей Стрекачев. - Чтобы вернуть передовые позиции мы налаживаем сотрудничество и не перестаем вести свои разработки.

По мнению ректора Ставропольского государственного медицинского университета Владимира Кошеля, микробиологи всегда были "штучным товаром" и именно от их достижений сегодня как никогда зависит будущее России:

- Без микробиологических исследований будущего нет. Особенно сегодня, когда Россию окружают столько угроз. Мы уже заложили микробиологическую лабораторию и надеемся, что в ней ученые будут продуцировать много полезного для всей медицины, - подчеркнул Владимир Романович.

Важно отметить, что в 90-е годы в России разработкой антибиотиков занимались только в Москве и Смоленске, а сегодня уже в 71 городе.

В конференции также принял участие профессор из Германии Кёрт Набер, руководитель лабораторного подразделения научно-исследовательского института в Смоленске Михаил Эйдельштейн и другие почетные гости.