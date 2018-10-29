В Ставрополе 15-летняя нарушительница попала в реанимацию после ДТП

СЕГОДНЯ 14:34 2018-10-29T14:34:56+03:00

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В Ставрополе водитель «ВАЗ-21061» сбил 15-летнюю школьницу, переходившую дорогу вне пешеходного перехода. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД по Ставропольскому краю.

— ДТП произошло в воскресенье, 28 октября в 14:20 на улице Репина. 15-летняя школьница переходила дорогу рядом с домом №105. Она пересекала проезжую часть вне пешеходного перехода и могла видеть приближающийся автомобиль, — говорится в сообщении.

Пострадавшая была госпитализирована в реанимационное отделение с тяжёлой травмой головы. Медицинское освидетельствование показало, что водитель был трезв. Проводится административное расследование.