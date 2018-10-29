2018-10-29T15:49:14+03:00
Общество

В Ставрополе центр города останется без газа из-за ремонта

Прекратят подачу газа в дома по улице Ленина
Евгения СОКОРЕВА
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В Ставрополе 30 октября с 8.00 до 19.00 прекратится подача газа в дома по улице Ленина.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе АО "Ставропольгоргаз", это произойдет из-за проведения ремонтных работ.

- В связи с ремонтными работами на газопроводах среднего и низкого давления будет временно прекращена подача газа в дома, расположенные на улице Ленина под номерами 397, 397/1 397/2, 397/3, 397/4, 397/5, 397/6, 328/7, 397/9, 399, 401, 403, 405, 407, 409, - сказали в ведомстве. - Кроме того, подачу газа временно приостановят в детский сад № 39.

Специалисты просят жильцов указанных домов закрыть на время ремонта газовые краны и при запахе газа звонить в аварийную службу.

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