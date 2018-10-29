2018-10-29T16:01:17+03:00
Общество

Академия Никиты Михалкова привезла в Ессентуки «живое кино»

Сегодня в городе-курорте пройдет финал необычного фестиваля
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Передвижной фестиваль проходит в четырех городах - Ростове-на-Дону (здесь 23 октября он открылся), Сочи, Краснодаре и Ессентуках. Центральным событием каждого фестивального дня стал спектакль «Метаморфозы-2: Жены артистов», поставленный Никитой Михалковым по прозе Антона Чехова и Ивана Бунина. Одной из главных особенностей для зрителя является форма воспроизведения спектакля, сочетающая в себе 3D-декорации, видеозарисовки и рождающая атмосферу поистине «живого кино».

Подобный формат предполагает проведение насыщенной мероприятиями программы в рамках одного дня, со сменой места проведения фестиваля («один город - один день»). Мероприятие проводится при поддержке Минкультуры РФ.

На протяжении всего фестиваля работает выставка «Чехов. Линия жизни», созданная совместно с Государственным литературно-мемориальным музеем-заповедником А. П. Чехова «Мелихово». Она осветит четыре основных периода жизни и творчества писателя: Таганрог, Москва, Мелихово, Ялта. Посетители узнают об истоках таланта писателя, его литературной и благотворительной деятельности, увлечениях, дружеских и творческих связях. Все четыре раздела, соответствующие периодам жизни Чехова, будут проиллюстрированы фотографиями, документами, предметами изобразительного искусства.

Сам спектакль «Метаморфозы II: Жёны артистов» - это конструктор - своеобразный литературно-сценический коллаж, состоящий из девяти произведений классиков русской литературы А. П. Чехова и И. А. Бунина, демонстрируемый зрителю в необычном формате открытой репетиции. Длительность постановки 3 часа 20 минут.

Необычное действо пройдет сегодня в Ессентуках, в КЗ им. Шаляпина (начало 19.00).

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