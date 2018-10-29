В Карачаево-Черкесии директор колледжа вымогал 200 тысяч за трудоустройство педагогом

СЕГОДНЯ 17:39 2018-10-29T17:39:11+03:00

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В Карачаево-Черкесии заведено уголовное дело на директора колледжа за получение взятки.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе республиканского МВД, он вымогал у женщины круглую сумму за трудоустройство.

- Его подозревают в том, что в августе 2015 года вымогал и получил от жительницы республики 200 тысяч рублей за прием на работу на должность преподавателя, - добавили в ведомстве. - Судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Отмечается, что задержали директора в сентябре 2018 года при получении 30 тыс рублей от местной жительницы за прием на обучении дочери.

- Позже был выявлен еще один аналогичный факт - сумма незаконного вознаграждения составила 60 тысяч рублей, - подчеркнули полицейские. - По данным фактам приняты процессуальные решения.