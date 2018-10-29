В Ставрополе вскрыли капсулу времени к 100-летию комсомола

СЕГОДНЯ 18:05 2018-10-29T18:05:06+03:00

В ней было послание ребят из 1978 года

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В Ставрополе к 100-летию комсомола вскрыли капсулу времени. На глазах сотен собравшихся ставропольцев было зачитано послание ребят, законсервированное в 1978 году.

Сегодня жители Ставрополя собрались у памятника, посвящённого 60-летию ВЛКСМ, чтобы послушать послание из прошлого. Здесь были все: от молодых девушек и парней до пожилых людей, которые, возможно, и были авторами сокрального послания комсомольцев. Под аплодисменты капсулу вскрыли и диктор зачитала его текст.

— Мы передаём вам эстафету небывалых свершений и грандиозных побед. Вам вручается судьба Родины, судьбы грядущих поколений, судьбы всего человечества, ибо вы — хозяева нашей Великой Отчизны, активные строители нового мира, которые вот уже полвека олицетворяют самые светлые надежды трудящихся всего земного шара. Вы наследники всех богатств Великой Отчизны, наследники Революции, боевой и трудовой славы отцов. Трудными дорогами побед шли мы долгие десятилетия, но всегда на нашем красном знамени ярко горели заветы великого Ленина, благородные принципы коммунизма: мир, труд, свобода, равенство и счастье для всех народов. Сегодня эти священные знамёна в наших руках! Трудитесь, не покладая рук, приумножайте богатства любимой Родины, овеянной героической славой её защитников и строителей, достойно храните гордость и высокое звание человека Страны Советов! Миру — мир! Дружба — народам! Счастье — для всех людей Земли! — Под торжественные аплодисменты закончила диктор.

После этого празднование дня 100-летия комсомола продолжилось во Дворце культуры и спорта.