2018-10-29T18:05:06+03:00
Общество

В Ставрополе вскрыли капсулу времени к 100-летию комсомола

В ней было послание ребят из 1978 года
Андрей ЗОБОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Ставрополе к 100-летию комсомола вскрыли капсулу времени. На глазах сотен собравшихся ставропольцев было зачитано послание ребят, законсервированное в 1978 году.

Сегодня жители Ставрополя собрались у памятника, посвящённого 60-летию ВЛКСМ, чтобы послушать послание из прошлого. Здесь были все: от молодых девушек и парней до пожилых людей, которые, возможно, и были авторами сокрального послания комсомольцев. Под аплодисменты капсулу вскрыли и диктор зачитала его текст.

— Мы передаём вам эстафету небывалых свершений и грандиозных побед. Вам вручается судьба Родины, судьбы грядущих поколений, судьбы всего человечества, ибо вы — хозяева нашей Великой Отчизны, активные строители нового мира, которые вот уже полвека олицетворяют самые светлые надежды трудящихся всего земного шара. Вы наследники всех богатств Великой Отчизны, наследники Революции, боевой и трудовой славы отцов. Трудными дорогами побед шли мы долгие десятилетия, но всегда на нашем красном знамени ярко горели заветы великого Ленина, благородные принципы коммунизма: мир, труд, свобода, равенство и счастье для всех народов. Сегодня эти священные знамёна в наших руках! Трудитесь, не покладая рук, приумножайте богатства любимой Родины, овеянной героической славой её защитников и строителей, достойно храните гордость и высокое звание человека Страны Советов! Миру — мир! Дружба — народам! Счастье — для всех людей Земли! — Под торжественные аплодисменты закончила диктор.

После этого празднование дня 100-летия комсомола продолжилось во Дворце культуры и спорта.

Вскрытие капсулы времени в Ставрополе.

Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Карачаево-Черкесии директор колледжа вымогал 200 тысяч за трудоустройство педагогом
Академия Никиты Михалкова привезла в Ессентуки «живое кино»
В Ставрополе центр города останется без газа из-за ремонта
На Ставрополье выясняют причины одновременной гибели трех подростков
В Ставрополе 15-летняя нарушительница попала в реанимацию после ДТП
На урочище в Ставрополе появились лох, бархат и пузырник
Ведущие профессора России в Ставрополе: "Если не решить проблему устойчивости штаммов к антибиотикам, ежегодно в мире будут умирать 10 млн человек"
В Ставрополе врачи провели три бескровных операции на аорте
На Ставрополье приняли бюджет на 2019 год
Житель Ставрополья попался на организации подпольного миграционного канала
В Северной Осетии ищут пропавшую 15-летнюю школьницу
В Ставрополе мужчина выпал из окна на припаркованный автомобиль
Жительница Северной Осетии попала под следствие за фейковый магазин одежды
В Пятигорске полицейские поймали приезжего наркоторговца
На Ставрополье выскочившая на трассу лошадь спровоцировала ДТП
Чеченец Артём Лобов проиграл Майклу Джонсону в UFC
Вячеслав Битаров: «Электроцинк» будет закрыт или перепрофилирован
На Ставрополье ожидается резкое потепление
В Дагестанском селе Гочоб сгорела мечеть
Рамзан Кадыров: "Вопрос о границе с Ингушетией закрыт"
Рамзан Кадыров: «На санкции мы должны ответить единством»
Бывшего директора грозненского водоканала подозревают в афере на 32 млн рублей
В Ставрополе на улице арестован наркокурьер с рюкзаком наркотиков
В Дагестане медики спасли 200 недоношенных малышей
Ставропольца отправили в колонию за уничтожение американского клена