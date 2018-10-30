2018-10-30T09:54:25+03:00
Происшествия

Во Владикавказе сгорел школьный кабинет химии

Погибших и пострадавших нет
Михаил ЮЖНЫЙ
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Пожар произошел вечером в понедельник в кабинете химии в одной из школ во Владикавказе, в результате возгорания никто не пострадал. Об этом сообщает ГУ МЧС по Северной Осетии.

- В 20.50 в понедельник в экстренные службы города поступило срочное сообщение, что в городе Владикавказ на проспекте Коста в школе №26 произошел пожар, - уточнили правоохранители. - По прибытию пожарных на место было сразу же установлено, что горело подсобное помещение и класс школьного кабинета химии на площади примерно около 60 квадратных метров.

В результате пожара пострадавших и погибших нет. По предварительным данным ведомства, пожар был локализован ликвидирован — в 21.47 мск понедельника. На его ликвидацию привлекалось 49 человек и 13 единиц специальной пожарной техники.

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