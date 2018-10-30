2018-10-30T10:54:37+03:00
Происшествия

На Ставрополье за 3 месяца выявили сотню поддельных банкнот

В их числе десятки пятитысячных рублевых купюр и сотня евро
Евгения СОКОРЕВА
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ставрополе за третий квартал 2018 года выявили больше сотни поддельных денег. Большую часть фальшивок составили крупные банкноты Банка России - пятитысячные купюры (50 штук) и тысячирублевки (37 штук). Но, к удивлению специалистов, в Ставропольском крае также нашли поддельную пятирублевую монетку.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе Южного Банка России, за последние три месяца российских денег в регионе выявили в половину меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

- Если вы обнаружили у себя в бумажнике подозрительную банкноту, отнесите её в любую кредитную организацию, - отметил Игорь Шапин, заместитель управляющего Отделением Ставрополь Южного ГУ Банка России.

Также мошенники подделали 12 стодолларовых банкнот США и банкноту номиналом 100 евро.

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