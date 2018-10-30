2018-10-30T12:35:24+03:00
Происшествия

На Ставрополье погибли приехавшие на свадьбу парни из Дагестана

Угоревшие молодые люди ночевали в пустовавшем пару лет доме
Евгения СОКОРЕВА
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Парни, найденные 28 октября в одном из домов в поселке Чограйском мертвыми, приехали на Ставрополье из Дагестана на свадьбу родственника.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе СУ Следственного комитета России по СК, молодые люди возрастом 19, 24 и 29 лет последнюю ночь провели в пустовавшем 2 года доме знакомого.

- По предварительным данным судебно-медицинского эксперта, смерть мужчин наступила в результате отравления бытовым газом, - сообщили в ведомстве. - В настоящее время следователем проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление произошедшего, в том числе обстоятельств эксплуатации газового оборудования в вышеуказанном доме.

Напомним, накануне официальный представитель "Газпром газораспределение Ставрополь" опроверг версию с отравлением газом. Специалисты компании не обнаружили на месте обнаружении тел содержание метана и угарного газа.

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