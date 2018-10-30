2018-10-30T11:33:01+03:00
Общество

В Ставрополе приготовят самый большой в мире каравай

Его вес превысит 500 килограммов
Алена БЕЛЯЕВА
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В Ставрополе планируют приготовить самый большой каравай в мире. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе городской администрации, кулинарный рекорд планируют поставить в День народного единства на площади Ленина.

Хлебопекари изготовят каравай диаметром 1,6 метра, высотой около полутора метров и весом более 500 килограммов. Этот гигантский хлеб будет не только полностью съедобным, но и красивым - у него будет несколько уровней и украшения орнаментами из теста.

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