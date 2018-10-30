На Ставрополье мужчина убил отчима ломом и зарезал друга
За убийство отчима и друга перед судом предстанет житель села Елизаветинского Благодарненского городского округа. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Ставропольскому краю.
Жестокая расправа над двумя мужчинами произошла 25 октября 2017 года. Предполагаемый преступник делал ремонт — чинил отопительную печь. Недовольный шумом отчим вышел из комнаты и стал предъявлять 46-летнему фигуранту претензии.
— Обвиняемый пришёл в ярость. Он дважды ударил отчима ломом-гвоздодером по голове, затем нанёс четыре удара в висок молотком и добил ножом в шею и грудь. После этого обвиняемый с ножом в кармане вышел на улицу, где увидел знакомого, у которого попросил денег. Получив отказ, обвиняемый дважды ударил мужчину ножом в шею и грудь, — рассказали в Следственном комитете.
Против мужчины возбудили уголовное дело за убийство двух и более человек. Собранные следствием доказательства оказались достаточными, прокурор вынес обвинительный приговор. Дело передано в суд.
Мужчине грозит от 8 до 20 лет тюрьмы.
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